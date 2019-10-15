السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا فى التنمية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج. وأكد الرئيس خلال اللقاء، حاجة مصر لكل سواعد أبنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.