الرئيسية أخبار عاجلة السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:07 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رئيس شركة تويوتا اليابانية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة تويوتا استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، و توليد الطاقة. ومن جانبه، أكد الرئيس أن مصر مؤهلة لتصبح محوراً للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. السيسي تويوتا اليابان افريقيا الشرق الاوسط السيسي ورئيس تويوتا اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى يهنئ الشعب التونسى والرئيس قيس سعيد بتنفيذ الاستحقاق الانتخابى الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:36 م السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:26 م خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى يوم رياضى بمركز شباب الجزيرة الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:27 ص السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية السبت، 12 أكتوبر 2019 06:49 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019 السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك" ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى المزيد من Trending Plus
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