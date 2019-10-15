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السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص
السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه إرفاقا للإعلان رقم 1 لسنة 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين مهندسين ثالث تخصصات مختلفة، سيتم إجراء اختبارات نفسية للمتقدمين بالاشتراك مع مركز الاستشارات النفسية التابع للقوات المسلحة، وأن الرسوم فى هذه الاختبارات سيترتب عليها الاستبعاد من المسابقة .

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت عن مسابقة لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات وإلكترونيات ومدنى وعمارة، للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية ويشترط أن يكون السن بين 21 و30 سنة .

وأضافت هيئة السكة الحديد فى إعلانها أنه يشترط فى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة وأن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية، وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

 


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تعيين مهندسين بالسكة الحديد

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