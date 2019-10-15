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السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى المطرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:09 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى المطرية. 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، معلومات تفيد بقيام سمعان.ع 32 سنه عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 600 جرام من مخدر الحشيش و 200 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 

السجن المشدد

سلاح ناري

اتجار المخدرات

قسم المطرية

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