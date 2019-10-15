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السجن المشدد 15 سنة لعاطل شرع فى قتل ترزى بعد هتك عرض شقيقته بالشرقية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:42 م
السجن المشدد 15 سنة لعاطل شرع فى قتل ترزى بعد هتك عرض شقيقته بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لشرعه في قتل ترزي، وذلك بعد قيام المتهم بهتك عرض شقيقة المجني عليه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد فيصل العربي، وسامي السيد لاشين ، وسكرتارية سامي سمير.
 
تعود أحداث القضية رقم  6075 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة ابو كبير، ليوم 29 يوليو لسنة 2018، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أبو كبير" المركزي، بوصول "محمد ال م ع" 32 سنة، ترزي، مقيم بقرية هربيط بأبو كبير، مصاب بجرح قطعي تسبب في إصابته بعاهة مستديمة باليد اليسرى.
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد ع ال"، وذلك بعد قيام المتهم بهتك عرض شقيقه المجني عليه، حيث شرع في قتله بواسطة سلاح أبيض "سنجة" ولما تفاداها المتهم تسببت في إصابته بعاهة مستديمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


الشرقيه

جنايات الزقازيق

ابو كبير

هتك عرض

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