سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: برامج تدريبية للتوسع فى زراعة نخيل البلح لـ "التصدير "

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:00 ص
الزراعة: برامج تدريبية للتوسع فى زراعة نخيل البلح لـ "التصدير " نخيل البلح
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى ، تكثيف حملاتها  التوعوية  وبرامج  التدريب والارشادية وعقد الندوات  لمزارعى النخيل ، للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية التى تلقى رواجا فى الأسواق العالمية، خاصة بعد فتح الأسواق الصينية وبدء تلقى طلبات التصدير من المنتجين .

وأكد تقرير وزارة الزراعة ، أن برامج التوعوية والارشادية تشمل التعرف على الطرق السليمة  في الإنتاج والتداول والتسويق،مرورا بمنظومة الفرز والتعبئة للبلح  والتى يقوم بها  الحجر الزراعى المصرى ، خاصة بمناطق واحة سيوة بمحافظة مطروح، وواحة الخارجة، وواحة الداخلة بمحافظه الوادى الجديد، والواحات البحرية بمحافظه الجيزة.

وأوضح التقرير،أن  المنظومة الجديدة  تستهدف  العاملين بسلسة التمور فى  مصر، وهم المنتجين ومزارعى النخيل ،والمصنعين "التعبئة والتغليف"، والتجار "تجار الجملة، وتجار القطاعى" والمصدرين والفئات المستهلكة للتمور، والنخالين وعمال مصانع التمور، والعمال، وكذلك الحرف اليدوية يتم تدريبهم من خلال خبراء محليين ودوليين، والمعاهد الوطنية للنخيل، وكذلك المعامل المرتبطة بالنخيل وكذلك المحطات الإقليمية الخاصة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والمراكز التقنية للأعمال وغرف التجارة والمجلس التصديري والجمعيات الزراعية.

 وتابع  التقرير، أن الحكومة تخطط لكى يصبح مزارعو النخيل ومنتجو ومصنعو التمور فى مصر قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها فى مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات،  مؤكدا أن هناك برامج  تنفيذية  لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة فيما يتعلق بعمليات تلقيح النخيل، بالإضافة إلى خدمة النخلة، وهو الأمر الذى سينعكس على زيادة إنتاج مزارعهم من النخيل وبمستوى أعلى من الجودة، مقارنة بما كان يتم فى السابق.

 


صادرات البلح

البلح الفرش

مزارعى النخيل

الجمعيات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة