الرئيس اللبنانى: وضع كل إمكانات الدولة بتصرف فرق الإطفاء لمواجهة الحرائق

بيروت(أ ش أ)

وجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، بوضع كافة الإمكانات لدى الدولة بتصرف الفرق التى تتولى عمليات إخماد الحرائق التى تجتاح مناطق واسعة من لبنان، منوها بالجهود التى يبذلها رجال الدفاع المدنى والإطفاء لمكافحة الحرائق بدعم من وحدات القوات البرية والجوية فى الجيش اللبناني.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان اليوم الثلاثاء، أن عون تابع عن كثب اتساع رقعة الحرائق التى اندلعت فى عدد من المناطق، وتلقى تقارير حول الأضرار التى لحقت بعدد من مناطق الغابات والمبانى والمنازل، وأنه كلف الجهات المعنية بوجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنيران، وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان أو من الذين يكافحون الحرائق.

وطالب الرئيس اللبنانى بفتح تحقيق فى أسباب توقف عدد من الطائرات عن العمل منذ فترة طويلة، والتى سبق وأن تم شراؤها قبل سنوات من طراز (سيكورسكى) الخاصة بالإنقاذ وإخماد الحرائق، وأن يتم إجراء كشف سريع على تلك الطائرات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها تمهيدا لإعادة تشغيلها.

وتجتاح سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.