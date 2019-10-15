الرئيس الروسى يهدى ولى عهد السعودية تحفة عمرها 30 ألف عام

محمد عبد المجيد

أهدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، نحتا فنيا صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطا بصورة طبيعية فى منطقة ياقوتيا بسيبيريا.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، عثر على ناب الماموث متكاملا عام 2010، والأهم أن الماموث الضخم صاحب الناب، عاش قبل 30 ألف عام.

يعد تقديم الهدايا الدبلوماسية فنا يعود إلى زمن بعيد ويؤخذ على محمل الجد من قبل عدد من القادة والدول، تأخذ الجهات المختصة فى كل دولة على عاتقها الدراسات حول اهتمامات الجهة التى ستتلقى الهدية.

وتأتى الهدايا الرمزية بين زعماء الدول كعرف دبلوماسى فى لقاءاتهم، كما أنه من التقاليد أن تجامل الشخصيات السياسية عموما رؤساء دولها بأشياء مميزة، وذات طابع يمثل الدولة وتاريخها.

ورافق استقبال الرئيس الروسى، إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، فيما صحبته جوقة من الخيالة إلى قصر اليمامة.