سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الروسى يهدى ولى عهد السعودية تحفة عمرها 30 ألف عام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:50 م
الرئيس الروسى يهدى ولى عهد السعودية تحفة عمرها 30 ألف عام هدية بوتين لمحمد بن سلمان
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أهدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، نحتا فنيا صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطا بصورة طبيعية فى منطقة ياقوتيا بسيبيريا.
 
و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، عثر على ناب الماموث متكاملا عام 2010، والأهم أن الماموث الضخم صاحب الناب، عاش قبل 30 ألف عام.
 
يعد تقديم الهدايا الدبلوماسية فنا يعود إلى زمن بعيد ويؤخذ على محمل الجد من قبل عدد من القادة والدول، تأخذ الجهات المختصة فى كل دولة على عاتقها الدراسات حول اهتمامات الجهة التى ستتلقى الهدية.
 
وتأتى الهدايا الرمزية بين زعماء الدول كعرف دبلوماسى فى لقاءاتهم، كما أنه من التقاليد أن تجامل الشخصيات السياسية عموما رؤساء دولها بأشياء مميزة، وذات طابع يمثل الدولة وتاريخها.
 
ورافق استقبال الرئيس الروسى، إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، فيما صحبته جوقة من الخيالة إلى قصر اليمامة.
 

روسيا

السعوديه

بوتين

ولى عهد السعوديه

محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة