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الذهب مستقر مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة والبلاديوم عند مستوى قياسى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:41 ص
الذهب مستقر مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة والبلاديوم عند مستوى قياسى ذهب
رويترز

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استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انحسار التفاؤل الذى صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية فى حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بينما سجل البلاديوم الذى يعانى من عجز مستوى قياسيا.

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1494.80 دولار للأوقية.

وذكر تقرير لبلومبرج يوم الاثنين استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات فى نهاية الشهر الجارى لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل أن يوافق الرئيس الصينى شى جين بينغ على التوقيع عليه.

وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية، وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذى يستخدم فى أنظمة العادم بالسيارات فى ارتفاع سعره أكثر من 36 % منذ بداية العام الجاري.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 17.61 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 891.77 دولار.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

التجارة الأمريكية الصينية

الحرب التجارية

رويترز

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