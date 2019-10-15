الدكتور محمد غنيم: الدولة مفروض متصرفش غير على التعليم والصحة.. والولاية الأولى للسيسي شهدت إنجازات عديدة

كتب سمير حسنى

طالب الدكتور محمد غنيم، أستاذ زراعة الكلي بجامعة المنصورة، الدولة بأن تخصص كل نفقاتها على التعليم والصحة، وقال خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، " الدولة مفروض متصرفش غير على التعليم والصحة".

وأكمل الدكتور محمد غنيم، أنه يجب الاهتمام بالتعليم، وتوفير الموارد المادية بقدر الإمكان، موارد تجعل من التعليم فى مصر شيء جيد، لافتا إلى إن البحث العلمي هو أساس المعرفة، وهو ما سيمنح مصر قوة ناعمة وخشنة إذا لزم الأمر، موضحاً أن مصر تستورد عقار السوفالدي الذي تنتجه الهند كل عام وهو شيء جيد لكي نعالج المواطنين، ولكن الهند لديها قدرة على البحث العلمي ومصر ليس لديها بحث علمي.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، أن قضية التعليم لا يوجد بها خلاف حول حلقاتها الأربع التعليم الأساسي والثانوي والفني والجامعي كونهم الباب الأول لتنمية البشرية والاقتصادية فى مصر.

وأشار غنيم الى أن الفترة الأولي لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت بها تحديات خطيرة أخطرها مسألة الأمن، ومع ذلك تحقق خلالها العديد من الإنجازات ومنها مواجهة "فيروس سي" وتحسن العلاقات الخارجية وتحسن مستوى عدد من الخدمات منها الكهرباء والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الوضع حاليا أصبح طبيعياً، وتم الاهتمام بالبنية الأساسية وقضية الطاقة والاهتمام بمشكلة العشوائيات.