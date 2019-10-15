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الخارجية الروسية: نعول على انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجارى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:02 م
الخارجية الروسية: نعول على انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجارى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
محمد عبد المجيد

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعول على انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية فى 29 أكتوبر.
 
وقال بوجدانوف، ردا على أسئلة الصحفيين بهذا الصدد، "بالطبع يجب أن يكون فى هذا التوقيت".
 
وكان عضو المكتب التنفيذى فى هيئة التنسيق السورية الوطنية المعارضة عبد القهار سعود، قد أعلن فى وقت سابق، تلقيه دعوة لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر عقده فى جنيف فى 29 و30 أكتوبر الجارى.
 
وتابع، "سيتم خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية الموسعة تشكيل لجنة دستورية مصغرة بناء على توافقات بين الأطراف الثلاثة المجتمعة".
 
ووفقا للوائح عمل اللجنة الدستورية، ستتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا من الرجال والنساء، خمسة عشر شخصا سيمثلون الحكومة السورية، و 15 سيمثلون المعارضة، و 15 سيمثلون المجتمع المدنى.
 
وينبغى للهيئة المصغرة، أن تعد المشاريع الدستورية، بينما تقوم اللجنة الموسعة بتزكيتها وقبولها، ويمكن للهيئة الموسعة أن تجتمع بالتوازى أو بصورة دورية بحسب تقدم عمل الهيئة المصغرة، لمناقشة واعتماد المقترحات.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن فى وقت سابق، عن التشكيل النهائى للجنة الدستورية السورية.
 
وأوضح جوتيريش: "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغى أن يكون بداية لطريق سياسى للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".
 
وبحسب خطاب جوتيريش الرسمى لمجلس الأمن، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 أكتوبر الجارى فى جنيف السويسرية.
 
وتم اتخاذ قرار إنشاء هذه الهيئة، فى يناير 2018 فى "سوتشى"، خلال مؤتمر الحوار الوطنى السورى.
 

روسيا

سوريا

الخارجيه الروسيه

اللجنه الدستوريه الروسيه

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