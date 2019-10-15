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الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:30 ص
الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها المتحف الكبير
كتب محمد مجدى السيسى

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حدد مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، سبعة موارد لهيئة المتحف، بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه نهائياً، فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

تتكون موارد هيئة المتحف من :

  1. ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة.
  2. القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
  3. المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدنى والإعانات، والتبرعات، والهبات، والهدايا، والوصايا غير المشروطة، التى يقبلها مجلس الإدارة طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  4. مقابل أداء الأعمال والخدمات التى تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق أغراضها.
  5. عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
  6. حصيلة أنشطة خهيئة المتحف ورسوم الزيارة.
  7. أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

المتحف الكبير

البرلمان

قانون المتحف الكبير

الاثار

اليوم السابع بلس

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