الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

حدد مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، سبعة موارد لهيئة المتحف، بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه نهائياً، فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

تتكون موارد هيئة المتحف من :