الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بإنتاج دقيق لا يتجاوز نسبة الرطوبة 14%

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لعام 2019 الزام اصحاب المطاحن والمسؤلين عن ادارتها الذين يرخص لهم انتاج الدقيق القمح الصافى استخراج "82" ان ينتجو الدقيق والا تزيد نسبة الرطوبة عن 14% والا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة 1% والا تزيد نسبة الالياف 1% محسوبة على المادة الجافة وكذلك لا تزيد نسبة الرمل عن 0.1% وان يكون خاليا من السن الاحمر والردتين الناعمة والخشنة

كما تضمن القرار أن يكون الدقيق نظيفا وخاليًا من جميع الحشرات بكل أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعى اللون والرائحة