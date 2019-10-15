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الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الغربية بتعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية الخيرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:04 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الغربية بتعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية الخيرية وكيل تضامن الغربية
الغربية - محمد طارق

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعتى بالغربية، الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية الخيرية بثان طنطا محافظة الغربية .

 

وبعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة برقم 48 ، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/8/18 ، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/6/10 ، والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية .

 

تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لجمعية رعاية الخيرية ثان طنطا ، مادة أولى " تعديل مقر الجمعية من شارع محمد حمودة خلف مدرسة عبد الله بن الزبير إلى شارع الجلاء أعلى معرض الرضا للسيارات ، تعديل نطاق عمل الجمعية من محافظة الغربية إلى نطاق الجمهورية".

 

مادة ثانية "على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الجهات الأخرى تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصة".

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قرار الجريدة الرسمية 
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قرار الجريدة الرسمية


تضامن الغربية

الجريدة الرسمية

الجمعيات الاهلية

وكيل تضامن الغربية

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