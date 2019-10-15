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"التمثيل التجارى": فرص واعدة للمنتجات المصرية فى أسواق دول شرق اسيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:56 م
"التمثيل التجارى": فرص واعدة للمنتجات المصرية فى أسواق دول شرق اسيا أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب: إسلام سعيد

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بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية اسلام أباد، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الباكستاني برئاسة أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري، وينعقد المنتدى بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي المشترك بين مصر وباكستان، وتستمر أعمال المنتدى على مدار يومي 15-16 اكتوبر الجاري.
 
ويضم الوفد المصرى في عضويته ممثلين عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي والإدارة المركزية للحجر البيطري والمجلس التصديري لمواد البناء والتشييد والمجلس التصديري للصناعات الدوائية، والأسمدة فضلاً عن رؤساء وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال المصري بعدد من القطاعات الإنتاجية المستهدف تعزيز التعاون التجاري بشأنها مع الجانب الباكستاني.
 
وقال أحمد عنتر، إن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يأتي اتساقا مع الإستراتيجية الموضوعة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بأسواق دول جنوب قارة أسيا والتي من بينها السوق الباكستانية، وذلك في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة الذي قام بها التمثيل التجاري لهذ السوق، والتي أظهرت وجود العديد من الفرص التجارية المتاحة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
 
وأضاف رئيس التمثيل التجاري، أن اليوم الأول للمنتدى انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة و الصناعة المصرية ووزارة التجارة والمنسوجات الباكستانية لإنشاء مجموعات عمل تمثل القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين والتي يأتي على رأسها "الحاصلات الزراعية، الأسمدة، مواد البناء والتشييد، المنتجات الدوائية، المستلزمات الطبية، الصناعات الهندسية، الشحن والسياحة".
 
وأوضح عنتر، أنه من المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى عقد لقاءات عمل للشركات المصرية المشاركة في الوفد المصري مع نظيرتها من الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الباكستاني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات التجارية المختلفة.
 
وشهدت العلاقات التجارية المصرية الباكستانية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2018 بنسبة 21% ليبلغ نحو 260 مليون دولار أمريكي مقارنه بنحو 215 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2017، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الباكستاني بنهاية عام 2018 لتسجل 158.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 133.7 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2017.

التمثيل التجارى

وزارة التجارة

التجارة مع باكستان

اخبار الاقتصاد

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