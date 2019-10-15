التمثيل التجارى المصرى فى بكين: زيادة ملحوظة فى صادرات مصر إلى الصين بالخضر والفاكهة

كتب إسلام سعيد

أفاد أحدث بيان عن مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين عن أداء الصادرات المصرية أن الصادرات المصرية إلى الصين من الخضر والفاكهة حققت نمواً ملحوظاً خلال الثماني أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2018، وذلك في ضوء الجهود التي بذلها المكتب بالتنسيق مع وزارة الزراعة في المفاوضات التي أجريت مع الجانب الصيني لفتح أسواقها أمام حاصلات زراعية محددة، وذلك على النحو التالي:

1. زيادة قيمة الصادرات المصرية من الموالح (ولا سيما البرتقال) إلى الصين خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 134مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 65,8% مقارنةً بمستوياتها في عام 2018.

2. زيادة قيمة الصادرات المصرية من عنب المائدة إلى الصين خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 3,3 مليون دولار بزيادة قدرها 2,1 مليون دولار مقارنةً بعام 2018 والذي بلغت فيه الصادرات المصرية من عنب المائدة 1,2 مليون دولار.

3. دخول الصادرات المصرية من علف البنجر للمرة الأولى للسوق الصيني، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 نحو 3,2 مليون دولار.

4. تضاعفت قيمة الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة إلى الصين خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 11,2 مليون دولار وذلك بزيادة بنسبة 115% مقارنةً بمبلغ 5,2 مليون دولار خلال عام 2018.