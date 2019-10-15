سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

التمثيل التجارى المصرى فى بكين: زيادة ملحوظة فى صادرات مصر إلى الصين بالخضر والفاكهة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:22 م
التمثيل التجارى المصرى فى بكين: زيادة ملحوظة فى صادرات مصر إلى الصين بالخضر والفاكهة صادرات_أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد أحدث بيان عن مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين عن أداء الصادرات المصرية أن الصادرات المصرية إلى الصين من الخضر والفاكهة حققت نمواً ملحوظاً خلال الثماني أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2018، وذلك في ضوء الجهود التي بذلها المكتب بالتنسيق مع وزارة الزراعة في المفاوضات التي أجريت مع الجانب الصيني لفتح أسواقها أمام حاصلات زراعية محددة، وذلك على النحو التالي:
 
1. زيادة قيمة الصادرات المصرية من الموالح (ولا سيما البرتقال) إلى الصين خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 134مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 65,8% مقارنةً بمستوياتها في عام 2018.
 
2. زيادة قيمة الصادرات المصرية من عنب المائدة إلى الصين خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 3,3 مليون دولار بزيادة قدرها 2,1 مليون دولار مقارنةً بعام  2018 والذي بلغت فيه الصادرات المصرية من عنب المائدة 1,2 مليون دولار.
 
3. دخول الصادرات المصرية من علف البنجر للمرة الأولى للسوق الصيني، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها خلال الفترة من يناير – أغسطس 2019 نحو 3,2 مليون دولار.
 
4. تضاعفت قيمة الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة إلى الصين خلال الفترة من     يناير – أغسطس 2019 لتبلغ 11,2 مليون دولار وذلك بزيادة بنسبة 115% مقارنةً بمبلغ 5,2 مليون دولار خلال عام 2018.

التمثيل التجارى

مصر

الصين

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة