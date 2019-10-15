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التعليم: 162558 متقدما لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:15 ص
التعليم: 162558 متقدما لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 162558 تقدموا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.
 
وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 161276 طلبًا مقدمًا على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة فى التطوع 1282 طلبًا حتى الآن.
 
وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 5097 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 156765 طلبًا على البوابة الإلكترونية.
 
ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 50484 طلبًا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 112074 طلبًا.
 
وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 161862 شاب وفتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 696 طالب وطالبة.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
 

التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم

مسابقة المعلمين بالتربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين

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