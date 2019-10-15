التعليم: لا يوجد موعد لغلق بوابة التوظيف ويمكن تحديث البيانات فى أى وقت

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد موعد لغلق البوابة الإلكترونية للتوظيف فهى ستكون متاحة لمدة ثلاثة أعوام وفى أى وقت يمكنك تحديث استكمال البيانات.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية، أنه عندما يكون الشخص مؤهل سيتم وضعه على قوائم المؤهلين للعمل للاختيار من بينهم وفق الحاجة بالإدارة المسجل به بياناته سواء للقطاع الحكومى أو الخاص.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن 162558 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.