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التعليم: لا يوجد موعد لغلق بوابة التوظيف ويمكن تحديث البيانات فى أى وقت

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 م
التعليم: لا يوجد موعد لغلق بوابة التوظيف ويمكن تحديث البيانات فى أى وقت الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد موعد لغلق البوابة الإلكترونية للتوظيف فهى ستكون متاحة لمدة ثلاثة أعوام وفى أى وقت يمكنك تحديث استكمال البيانات.
 
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية، أنه عندما يكون الشخص مؤهل سيتم وضعه على قوائم المؤهلين للعمل للاختيار من بينهم وفق الحاجة بالإدارة المسجل به بياناته سواء للقطاع الحكومى أو الخاص.
 
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن 162558 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.
 
 

التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم

مسابقة المعلمين بالتربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين

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