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التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الدور السابع ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:04 م
التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الدور السابع ببولاق الدكرور جثة_أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها، أمس الاثنين، نتيجة سقوطها من الطابق السابع ببولاق الدكرور، بعدما ثبت من التحريات وأقوال أسرتها عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق السابع، بمنطقة صفط اللبن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة الضحية تدعى " ك.م " 5 سنوات، أثناء وقوفها بنافذة الشقة، اختل توازنها وسقطت أرضا، لتلقى مصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

اختلال توازن

سقوط طفلة

مصرع طفلة

بولاق الدكرور

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