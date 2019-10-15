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التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:00 ص
التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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قالت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، إن النظام الجديد يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحى؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
 
وأضافت هيئة التأمن الصحى الشامل، أن الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل شراء الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بالنظام، كما أن هيئة الرعاية الصحية مسئولة عن مستشفيات ووحدات ومراكز مقدمى الخدمة من القطاع العام .
 
وأوضحت الهيئة، أن هيئة الإعتماد والرقابة الصحية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وهى الجهة المسئولة عن منح التراخيص للجهات المشتركة فى تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.
 

التأمين الصحى

هيئة الرعاية الصحية

منظومة التأمين الصحى

اليوم السابع بلس

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