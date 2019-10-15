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خلال فعاليات مؤتمر حوض البحر المتوسط..

البترول: نسعى لإنهاء تأسيس منتدى غاز المتوسط لمواجهة التحديات الإقليمية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:51 م
البترول: نسعى لإنهاء تأسيس منتدى غاز المتوسط لمواجهة التحديات الإقليمية وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، العمل علي إنهاء خطوات إنشاء منتدى غاز المتوسط والذي يهدف إلي مواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من احتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية.
 
وأوضحت الوزارة، أن أهمية المنتدي تكمن في أنه يضمن وجود آلية وضع رؤية مشتركة والإعداد لسوق إقليمى للغاز يمتاز بالاستقرار، مشيرة إلي أهميته في تقوية الروابط والتعاون الإقليمى في مجال الطاقة.
 
وأضافت الوزارة، أن مؤتمر ومعرض "موك" يعد منصة هامة تعمل على لتعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات وتسهيل المناقشات البناءة حول قضايا الطاقة العالمية والمحلية وأخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز.
                             
وأشارت الوزارة، إلي أن قطاع البترول حقق عدة انجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة في تحقيق أعلى معدل استثمار حيث بلغ 30 مليار دولار، كما ارتفع  معدل إنتاج الزيت الخام والغاز خلال شهر أغسطس الماضى إلي معدل قياسي بلغ  1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً.
 
كما أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى خلال سبتمبر من العام الماضى وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى ليصل إلي  1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى فقط .
 
وأكدت وزارة البترول، علي اتخاذ خطوات جادة نحو تحويل مصر إلي مركز اقليمي لتجارة الطاقة وتم تحقيق العديد من الإصلاحات ما جعل مصر وجهة الاستثمار  لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصً استثمارية مميزة، حيث حققت صناعة البترول أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.

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