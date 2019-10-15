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البترول: حققنا أعلى معدلات للاستثمار خلال 5 سنوات استعدنا ثقة المستثمرين الأجانب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:02 م
البترول: حققنا أعلى معدلات للاستثمار خلال 5 سنوات استعدنا ثقة المستثمرين الأجانب وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول حقق عدة إنجازات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمكن من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
 
كما حقق القطاع رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضى حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى فقط، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات.
 
وأضافت الوزارة، أن هذه الإنجازات توجب أن يواكبها تفكير فى المستقبل لضمان استدامة واستقرار المكاسب التي تم تحقيقها فى القطاع ولذلك تم تبنى مشروع طموح لتطوير وتحديث القطاع يهدف إلى إطلاق كافة الإمكانات لدعم دوره كمحرك للتنمية المستدامة في مصر للمساهمة فى تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

البترول

الغاز

موك

إنتاج الغاز

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