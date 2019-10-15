البابا تواضروس يلتقى رئيسة التحالف التقدمى بالبرلمان الأوروبى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم بمقر البرلمان الأوروبى، رئيسة التحالف التقدمى للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي النائبة الإسبانية Iratxe García Pérez.

يأتى لقاء قداسة البابا مع رئيسة التحالف التقدمى فى إطار زيارته التى جرت اليوم لمقر البرلمان الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتى شملت عدة لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين بالبرلمان على رأسهم رئيسه david maria sassoli والنائب المجرى György HÖLVÉNYI رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبى EPP.

حضر اللقاءات السفير المصرى ببلجيكا خالد البقلى.

كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا فى إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.