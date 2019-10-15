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البابا تواضروس: الصلاة تملأ القلب بالفرح وفرصة للقاء الله

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:18 ص
البابا تواضروس: الصلاة تملأ القلب بالفرح وفرصة للقاء الله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
سارة علام

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خصص قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية كلمته فى كنيسة إيليا النبى بفرنسا للحديث عن الخدمة الكنسية
 
وقال البابا فى عظته أمس لشعب الكنيسة بمدينة أورليون الفرنسية افرحوا بالمسيح لأن الإنسان المسيحى فرحه كله بالسيد المسيح عن طريق الصلاة مثلما نصلى بالمزامير، مضيفًا: الصلوات فيها فرصة التقاء مع الله لأن فى كل مرة تصلى تمتلئ قلوبكم بالفرح.
 
وأضاف البابا: نسمى المكان الذى نصلى به الكنيسة لايهم حجمه كبير أم صغير كلما تعيش داخل الكنيسة مع المسيح تشعر بالشبع والنفس الشبعة تدوس العسل.
 
واستكمل: التعزية يعنى النفس بها سلام،  تعزوا بالكتاب المقدس ومن نعم ربنا أنه أعطانا الإنجيل وهو دائمًا رسالة شخصية لك لتزيل عنك الألم والتعب والهم. مثل مزمور "الرب راعى فلا يعوزنى شيء"  "الرب نورى وخلاصى ممن أخاف الرب حصن حياتى ".
 
وتابع البابا: الإنجيل يعطينا السلام والطمأنينة والمحبة، وقد جاءنى شخص يحلم أحلام صعبة سألته هل تقرأ الإنجيل قال لا، فقلت له اقرأ خمس دقائق يوميًا فامتلأ قلبه بالفرح وزالت عنه هذه الأحلام. 
 

تواضروس

زيارة البابا لفرنسا

اقباط فرنسا

الكنيسة

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