الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى عبر الخط الساخن 111

كتبت: هبة السيد

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، ووفرت العديد من القنوات للاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية، حيث يمكن للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتفاصيلها عبر الخط الساخن 111، أو من خلال صفحة الشركة على الانترنت.

فاتورة التليفون الارضى لشهر أكتوبر

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg ، ويتم سداد الفاتورة من 15/10 ولمدة شهر حتى 14 /11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/12 ثم من يوم 15/12 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.

واعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ايام عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى الى نحو 8.21 مليون اشتراك، ويصل عدد المشتركين حكومى 3% و المشتركين تجارى 12% و المشتركين منازل 85%.

وارتفع إجماليلا سعة السنترالات إلى 23.97 مليون خط فى يونيو 2019، مقارنة بنحو 19.35 مليون خط فى يونيو 2018.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.