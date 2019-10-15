الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين فى الموصل

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال ثلاثة إرهابيين في الموصل ظهروا بإصدارات لتنظيم (داعش).

وأوضحت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه من خلال عملية نوعية، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات اللواء 75 من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بمنطقة الشورة في الموصل.

وأضافت أن المعتقلين هم من الإرهابيين الذين ظهروا في إحدى إصدارات (داعش) ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.