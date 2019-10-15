الاثنين القادم .. صالون فنون النسجيات فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة "الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات"، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري بالقاعة الغربية بمكتبة الإسكندرية.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة من المؤسسات الفنية المتخصصة وعلى رأسها دار النسجيات المرسمة، ومؤسسة ويصا واصف، وهيئة قصور الثقافة، ومؤسسة أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى أعمال ما يزيد عن مائة فنان من مبدعي فن النسيج بمصر من كافة الأجيال، وفي مختلف فنون النسجيات من كليم وسجاد يدوي ونصف يدوي وجوبلان وكولاج نسجي وطباعة.

ويأتي الصالون في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الجمالية والمعرفية والبصرية في عالم فنون النسجيات كلغة للتـعبير الفني، بالإضافة إلى التعريف بهذا الفن الفريد، بشكل يضمن الحفاظ على تراث فن النسيج عبر العصور المتعاقبة، ويضمن استمراريته بالرعاية أولاً، ثم بالتطوير وتحديث التقنيات المتعددة في ظل أحدث الاتجاهات العالمية لهذا الفن العريق.

يستمر المعرض حتى يوم الأحد 6 نوفمبر القادم، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً، عدا الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً، والسبت من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً.