الإمارات وأمريكا تتفقان على أهمية تأمين الملاحة البحرية وإمدادات النفط

أبوظبى(أ ش أ)

اتفقت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية تأمين الملاحة البحرية وإمدادات النفط العالمية.

جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، اليوم الثلاثاء، بأبوظبى، مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة جون رود، حيث ناقشا علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عددا من الملفات الإقليمية والدولية، ومنها خفض التصعيد الحاصل فى المنطقة، فضلا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.