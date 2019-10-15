الأوقاف: 86 طن لحوم أضاحى بـ19 محافظة فى الأسبوع العاشر للتوزيع الصكوك

تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع العاشر على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 86 طنًا بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 19 / 10 / 2019م، وذلك بمحافظات: (أسيوط- سوهاج- الجيزة- قنا- الفيوم -الإسكندرية- المنيا- القاهرة- دمياط- البحيرة- بنى سويف- القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ – السويس – شمال سيناء ).

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع العاشر يصل إلى 787 طنًا، مضيفة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.