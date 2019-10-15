سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: 86 طن لحوم أضاحى بـ19 محافظة فى الأسبوع العاشر للتوزيع الصكوك

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:01 م
الأوقاف: 86 طن لحوم أضاحى بـ19 محافظة فى الأسبوع العاشر للتوزيع الصكوك لحوم الاضاحى
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع العاشر على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 86 طنًا بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 19 / 10 / 2019م، وذلك بمحافظات: (أسيوط- سوهاج- الجيزة-  قنا- الفيوم -الإسكندرية- المنيا- القاهرة-  دمياط- البحيرة- بنى سويف- القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ – السويس – شمال سيناء ).
 
وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع العاشر يصل إلى 787 طنًا، مضيفة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.
 
وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

 


وزارة الأوقاف

لحوم الاضاحى

الأسر الأكثر احتياجًا

توزيع لحوم الاضاحى

صكوك الاضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. وزير الأوقاف: علينا التخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة وأيدولوجياتها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 م

وزير الأوقاف يلقى كلمة رئيس الوزارء بملتقى سانت كاترين للتسامح الدينى

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:01 ص

وزير الأوقاف: جيشنا جيش لم يكن يوما باغيا أو طامعا فى أرض أحد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:30 م

وزير الأوقاف السودانى يحذر من تحول دور العبادة لمنصة للتكفير

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:06 ص

تأجيل محاكمة المتهمين برشوة "وزارة الأوقاف" لـ 4 نوفمبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة