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الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل وفد مؤسسة فيلوس بروجكت الأمريكية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:26 ص
الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل وفد مؤسسة فيلوس بروجكت الأمريكية الانبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد مؤسسة فيلوس بروجكت الأمريكية.
كتبت سارة علام

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استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس الإثنين، وفدا من موسسة فيلوس بروجكت ( philos project ) الأمريكي  بمقر البطريركية، خلال فترة زيارتهم لمصر بمرافقة الأب وفيق اليسوعى.
 
رحب البطريرك بالوفد وأعطاه نبذة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بشكل عام والقبطية الكاثوليكية بشكل خاص وأهداهم كتاب " دليل الكنيسة الكاثوليكية بمصر" ، بجانب شرح دور الكنيسة المتمثل في جزئين متكافئين وهو العمل الروحى و العمل المجتمعى أو الاجتماعى والتنشئه، تلا ذلك مناقشة و فتح باب للأسئلة، كما تضمنت الزيارة التعريف بكل بطاركة الكنيسة القبطية الكاثوليكية علي مدار السنين و زيارة الكنيسة الخاصة بالبطريركية ، و التقاط الصور التذكارية.
 
تألف الوفد من حوالى 14 فرد من أعضاء المؤسسة كما يتضمن برنامج زيارتهم لمصر زياره اهم المناطق الأثرية.
 
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بطريرك الكاثوليك

ابراهيم اسحق

الكاثوليك

الكنيسة الكاثوليكية

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