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الأمير البريطانى وليام وزوجته كيت يلتقيان رئيس وزراء باكستان فى إسلام اباد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:17 م
الأمير البريطانى وليام وزوجته كيت يلتقيان رئيس وزراء باكستان فى إسلام اباد الأمير وليم وزوجتة لحظة الوصول إلى باكستان
رويترز

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اجتمع الأمير البريطانى وليام، وزوجته كيت مع عمران خان رئيس وزراء باكستان الذي كان بطلا دوليا للكريكت وصديقا للأميرة الراحلة ديانا وسبق أن لعب الكريكت مع وليام في لندن عندما كان الأمير طفلا.

ويقوم الأمير وزوجته بزيارة مدتها خمسة أيام لباكستان وقاما خلالها بجولة في مدرسة ومتنزه عام في العاصمة إسلام اباد حيث تحدثا مع التلاميذ وأشادا برسوماتهم.

ووصف مسؤولون في القصر الزيارة، التي تركز على تغير المناخ وإتاحة فرص التعليم، بأنها أكثر رحلات الزوجين تعقيدا نظرا للاعتبارات الأمنية.

واجتمع دوق ودوقة كمبردج بعد ظهر اليوم مع خان في مقر إقامته الرسمي. وكانت الأميرة ديانا والدة الأمير وليام شخصية تحظى بشعبية جارفة في باكستان التي زارتها عدة مرات في تسعينيات القرن الماضي وساعدت خان في جمع المال لمستشفى لعلاج السرطان.

وفي وقت سابق، اجتمع وليام وكيت مع طالبات كلية البنات النموذجية في إسلام اباد وناقشا أمور التعليم مع مجموعة من الطالبات وزارا بعض الفصول.

وزارا كذلك متنزه مارجالا هيلز الذي يقع على مشارف إسلام اباد ويواجه مخاطر الصيد الجائر وحرائق الغابات وغيرها.


الامير وليم

زوجه الامير وليم

الامير البريطانى وليم

باكستان

عمران خان

الامير وليم فى باكستان

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