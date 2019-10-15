الأطفال الفقراء فى بريطانيا أكثر عرضة للسمنة لهذا السبب

كتبت أمل علام

قال تقرير للأمم المتحدة، إن العدد الكبير من مطاعم الوجبات السريعة تتواجد فى المناطق الفقيرة ببريطانيا، مما يجعل من الصعب على الأطفال الفقراء تناول طعام صحي.



الوجبات السريعة تهدد الاطفال بالاصابة بالسمنة

وتقول الدراسة، التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفول (Unicef) ، إن النقاط الساخنة للوجبات السريعة المعروفة باسم "مستنقعات الغذاء" تعني أن الأطفال فى المناطق الأكثر فقراً معرضين لخطر متزايد من الاصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة" The sun" البريطانية : "إن المناطق الأكثر فقراً في إنجلترا هي مناطق الوجبات السريعة التي بها منافذ أكثر بخمسة أضعاف من المناطق الأكثر ثراءً، حيث يتعرض الأطفال فى المناطق الأكثر فقراً بشكل متزايد للوجبات السريعة التي تبيع الدجاج المقلي، والبرجر والبيتزا، كما أن المناطق الأكثر فقراً لديها إعلانات واضحة عن الأطعمة غير الصحية عن المناطق الأكثر ثراء، لكن التقرير أشاد أيضًا بجهود حكومة بريطانيا لزيادة الأكل الصحي.



الاطفال الاكثر فقرا اكثر تناولا للوجبات السريعة

يسلط التقرير الضوء أيضًا على إنشاء "خطة البداية الصحية" لتوفير الفواكه والخضروات للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال صغار.

وقال ليونيس سوليس من اليونيسف: "تواجه بريطانيا تحدي لمواجهة" المستنقعات الغذائية ".

وأشارت الإحصائيات، إلى أن واحداً من بين كل 3 من خريجي المدارس في بريطانيا، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يزيد الوزن في المناطق الفقيرة.