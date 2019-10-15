الأرصاد: فرص سقوط الأمطار مستمرة 48 ساعة.. وانخفاض درجات الحرارة الخميس

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، على مناطق من سيناء والمحافظات المطلة على خليج السويس والغردقة ورأس غارب والقصير وسلاسل جبال البحر وجنوب البلاد.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار ستكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول خاصة مناطق من سيناء وجنوب البلاد.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة بداية من الخميس المقبل يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تصل درجات الحرارة للمعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام وتتراوح العظمى بالقاهرة بين 30 لـ 31 درجة ، محذرا من استمرار الشبورة المائية على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.