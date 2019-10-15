الرئيسية أخبار عربية الأردن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:31 م العاهل الاردنى أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك. واستعرضا الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كليهما. الاردن امريكا ريني كلارك يوسف أحمد الحنيطي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة عاهل الأردن مهنئا قيس سعيد: نتمنى تعزيز العلاقات بين البلدين الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:05 م لبنان يطلب الاستعانة بإيطاليا واليونان والأردن لإخماد الحرائق الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019 السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك" ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة المزيد من Trending Plus
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