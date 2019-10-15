كتب محمود راغب - أحمد حمادة

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات فى بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة فى مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة " مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل فى جامعة كارلتون بكندا، والذى شارك فى الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

وبدأ حفل الإفتتاح بالسلام الجمهورى، عقبه عرض فيلم عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وسيليه كلمة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تقدم وتكرم خلالها الخبراء والعلماء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، والذى يبلغ عددهم 65، وعلى رأسهم ذكرى الراحل الدكتور عبد الحليم عمرو أحد أنبغ علماء مصر تستطيع، وصاحب اختراع (الهراس أمير)، وتختم الجلسة بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الإصلاح الاقتصادى ومستقبل التنمية فى مصر.

وكشفت أجندة مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذى تنظمه وزارتي الهجرة والتخطيط، والمقرر بدء فعاليته اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، خلال الفترة (15-16 أكتوبر) عن انعقاد 11 جلسة على مدار اليومين.

وستتناول كل ورشة عرض الوزير المختص والذى من المقرر أن يناقش سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة و القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى و ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية تحت عنوان"الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، عقب حفل الإفتتاح مباشرة، والتى يستعرض خلالها كل وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، و كميل حليم مالك لشركة متخصصة في التطوير العقارى والإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد رستم خبير أول شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولى لتطوير أدائهم المهني بأمريكا، وأحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وأيمن لطفى مطور عقارى باستراليا، وكرم خليل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بنيويورك للخدمات الفندقية، وعماد عزمى صاحب إحدى الشركات الهندسية بالإمارات، سبل الاستثمار فى المشروعات الكبرى.