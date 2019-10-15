انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، وذلك  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.