افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح أول معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى بالدقى، 2 من نوفمبر المقبل، بمشاركة 170 شركة متخصصة فى نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج وزهور القطف وغيرها.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة، لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة قررت افتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى بالدقى، 2 من نوفمبر المقبل بمشاركة 170 شركة عارضة من الشركات المتخصصة فى نبات الزينة، والمشاتل ومستلزمات الإنتاج، واللاند سكيب، وفى مجال زهور القطف ونبات الزينة.

وأكد محمود عطا، أن المعرض سيقام على مساحة كبيرة من المسطح الأخضر للمتحف الزراعى بالدقى، وهناك متابعة واهتمام من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح المعرض، والاهتمام أيضا من قبل جميع أجهزة الدولة لافتتاح هذا الحدث التاريخى الذى سيقام لأول مرة، نظرنا للأهمية الاقتصادية لنبات الزينة وزهور القطف، الاستفادة من حديقة المتحف الزراعى كمكان للعارضين، خاصة بعد مراحل تطويرالمتحف.

فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة،أن التوسع فى إقامة معارض لنبات الزينة والزهور نظرنا لأهميته الاقتصادية، و بحيث يكون لدينا معرضين سنويا أحدهما فى حديقة الأورمان فى الربيع، والثانى فى المتحف الزراعى فى الخريف، وتنفيذ لروية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، الواعدة بسبب زيادة الطلب عليها فى المجتمعات العمرانية الجديدة.