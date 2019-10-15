اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

-يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.

- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.

- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.