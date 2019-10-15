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اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:30 ص
اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات سيارة نقل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

-يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.

- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.

- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

 


ادارة المرور

سيارات النقل

تجديد التراخيص

وحدات المرور

اليوم السابع بلس

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