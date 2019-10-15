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اعتماد سفير جديد للاتحاد الأوروبى فى السودان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:04 م
اعتماد سفير جديد للاتحاد الأوروبى فى السودان وزيرة الخارجية السودانية
كتبت - هناء أبو العز

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قدم الهولندى الجنسية، روبرت فان دن دوول، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان،  كسفير للاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم.
 
وأكد بيان صادر عن البعثة في السودان، نشرته الصحف المحلية،  إن السفير الجديد، أكد دعم الاتحاد الأوروبي لحذف اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.
وشدد البيان على دعم السلطات الانتقالية بالسودان، كاشفاًَ عن حزمة دعم مرتقبة عقب إنهاء مناقشات مع الوزارات ذات الصلة.
 
وفي الصدد كشف الاتحاد عن تقديم دعم للسودان بحوالي نصف مليار يورو للمنظمات الإنسانية لمجابهة الأزمات الإنسانية فى السودان منذ 2011.
 
ونوه الاتحاد إلى جاهزيتهم للعب دور فى الجهود الدولية لدعم عملية "الصدمات النفسية".
 
وحث السفير السلطات السودانية على تهيئة بيئة تمكنية جديدة تماماً على أسس المبادئ الإنسانية والأطر القانونية ذات الصلة.
 

السودان

مجلس السيادة

عبد الفتاح برها

الاتحاد الاوروبى

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