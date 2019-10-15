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استقرار الحالة الصحية لمصابى التسمم فى البدرشين ومغادرتهم المستشفى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:54 م
استقرار الحالة الصحية لمصابى التسمم فى البدرشين ومغادرتهم المستشفى مريض - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت النيابة العامة فى البدرشين التقرير الطبى الأولى الخاص بـ 3 مواطنين من أسرة واحدة أصيبوا بحالة تسمم فى مركز البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات، أنه عقب تناول 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب "إيهاب عبد الوهاب" 38 سنة، وطفلتيه ،"نورا" 12 سنة و "حبيبة" 9 سنوات، لوجبة طعام داخل المنزل، أصيبوا بحالة أعياء شديدة نقلوا على أثرها إلى المستشفى، وتبين إصابتهم بحالة تسمم.
 
وأفادت التحريات الأولية أن المصابين تناولوا وجبة لانشون وجبن داخل منزلهم بقرية أبو صير، نُقلوا بعدها إلى قسم الطوارئ، وتلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، وغادروا المستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية.
 
 

تسمم

طوارئ

البدرشين

وجبة فاسدة

حالة تسمم

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