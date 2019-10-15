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استعجال التحريات حول عاطلين سرقا سيارة من سائق بعد تخديره بالسيدة زينب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:18 م
استعجال التحريات حول عاطلين سرقا سيارة من سائق بعد تخديره بالسيدة زينب كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهم بسرقة سيارة من سائق بعد تخديره بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا  من سائق بشركة سياحة بأنه اثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته إكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به وإتهمهما بسرقته.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (سبق اتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهداف المذكورين وضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"، تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

السيدة زينب

سرقة سيارة

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