ارتفاع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.11 نقطة ليصل إلى مستوى 1522.31 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 275.2 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.79% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%.