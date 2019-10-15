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اختتام مناورات عسكرية مشتركة بين الصين واستراليا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:13 ص
اختتام مناورات عسكرية مشتركة بين الصين واستراليا العدوان التركى على سوريا
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اختتمت الصين واستراليا اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة في مقاطعة "هاينان" الواقعة جنوبي الصين.
 
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن المناورات جاءت تحت اسم "باندارو 2019"، وشارك فيها 10 من أفراد الجيش من كل دولة، وأنها استهدفت التنسيق وتعزيز العمل الجماعي في الظروف شديدة القسوة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين في المناورات نفذوا تدريبات استهدفت البقاء على قيد الحياة ومواجهة الأوضاع القاسية في مناطق صحراوية وبحرية، حيث قاموا بالحصول على المياه عن طريق تقطير ومعالجة المياه المالحة، والبحث عن طعام والتخييم في جزيرة صحراوية لمدة ثلاثة أيام.

 


الصين

استراليا

هاينان

المياه المالحة

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