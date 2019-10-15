اجتماع لرؤساء شركات توزيع الكهرباء للتشديد على دقة القراءات

كتبت رحمة رمضان

يجتمع وزير الكهرباء والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل التشديد على دقة القراءات الخاصة باستهلاك المواطنين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة المرحلة القادمة فى القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء، وعدم السماح بوجود أخطاء ناتجة عن قصور من قبل شركة توزيع الكهرباء، و سيكون رئيس الشركة هو المسئول عن أى خطأ يقع على المواطن.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق برنامج القراءة الموحد خلال الشهر المقبل، الذى يضمن تسجيل قراءة العداد سليمة لاعتماده على الفيديو والصور فى تسجيل قراءة العداد.