اتحاد المعلمين العرب: جهود السيسى فى محاربة الإرهاب تحمى الأمن القومى العربى

كتبت آية دعبس

أرسل اتحاد المعلمين العرب، برئاسة خلف الزناتي رئيس الاتحاد ونقيب معلمى مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وللقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تزامنت مع الدورة الحالية للاتحاد التى عقدت بمقر نقابة المعلمين المصرية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجارى.

وثمن اتحاد المعلمين العرب فى البرقية جهود الرئيس المخلصة من أجل تقدم مصر ومواجهة الإرهاب، موضحاً أن تلك المواجهة تحمى الأمن القومى العربى والمنطقة بأسرها.

وجاء فى البرقية المرسلة للرئيس عبد الفتاح السيسى أن التاريخ سيذكر جهود سيادته بحروف من نور خاصةً مواقفه الداعمة للدول العربية وسياسته الحكيمة فى نشر السلام والحفاظ على وحدة الأقطار العربية وسلامة أراضيها ونبذ دعوات الحروب والدعوات الاستعمارية للهيمنة والوقوف في وجه قوى الشر والعدوان.