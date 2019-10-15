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إيطاليا تسمح للسفينة الإنسانية "أوشن فايكينج" بإنزال 176 مهاجرا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:46 ص
إيطاليا تسمح للسفينة الإنسانية "أوشن فايكينج" بإنزال 176 مهاجرا سفينة مهاجرين _ صورة أرشيفية
روما أ ش أ

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أعلنت منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية أن إيطاليا سمحت للسفينة الإنسانية "أوشن فايكينج" بإنزال جميع المهاجرين الموجودين على متنها، وعددهم 176 مهاجرا فى مرفأ "تارانتو" فى جنوب البلاد.

وقالت المنظمة الإنسانية -فى تغريدة على تويتر أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - "لقد شعرنا بالارتياح لأن الناجين تمكنوا من النزول فى مكان آمن.

وكانت المنظمة قد طلبت صباح الإثنين من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تخصيص مرفأ آمن لإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم سفينتها يومى السبت والأحد ، حيث انقذت قارباً على متنه 74 شخصاً جميعهم ذكور وبينهم قصّر قبالة الجرف فى تونس، بينما أنقذت صباح الأحد قبالة سواحل طرابلس102من بينهم 4 نساء حوامل و9 أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً.

ورفضت المنظمة غير الحكومية إنزال الناجين فى طرابلس، على النحو الذى اقترحته السلطات الليبية، معللة رفضها بأنه "بموجب القانون الدولى والمعاهدات فإنه لا يمكن حاليا اعتبار أى مكان فى ليبيا مكانا آمنا".

يذكر أن السفينة "أوشن فايكينج" متخصصة فى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين فى البحر المتوسط وتشغلها منظمتا "إس أو إس مديتيرانيه" و"أطباء بلا حدود".

ولا تزال الهجرة مسألة مثيرة للجدل فى الاتحاد الأوروبى منذ تدفّق مئات آلاف اللاجئين على القارة العجوز فى 2015 معظمهم من السوريين الفارين من الحرب.

 


إيطاليا

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أخبار ايطاليا

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