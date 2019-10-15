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إيطاليا تسمح لسفينة مهاجرين فرنسية بالرسو مما يغضب اليمين المتشدد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:15 م
إيطاليا تسمح لسفينة مهاجرين فرنسية بالرسو مما يغضب اليمين المتشدد سفينة مهاجرين
رويترز

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تتجه سفينة الإنقاذ الخيرية أوشين فايكينج صوب ميناء تارانتو الإيطالى الجنوبى اليوم الثلاثاء بعد أن حصلت على تصريح من السلطات لجلب 176 مهاجرا في قرار أثار غضب جزب الرابطة اليميني المتطرف.

وتزامن اقتراب السفينة أوشين فايكينج التي تديرها المنظمتان الخيريتان الفرنسيتان أطباء بلا حدود وميديتيرانيه مع ارتفاع مفاجئ في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا في مجموعات زوارق صغيرة.

ويأتي كذلك في وقت خلاف متواصل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الوافدين الجدد في حين تواجه جهود إيطاليا لإيجاد آلية توزيع تلقائي صعوبات في الحصول على تأييد واسع النطاق.

وانتشلت السفينة نحو 74 شخصا قبالة ساحل ليبيا يوم الأحد و102 آخرين منهم 12 امرأة وتسعة أطفال في عملية منفصلة في وقت لاحق من اليوم نفسه.

 

سفينة مهاجرين

إيطاليا

اليمين المتشدد

اليمين الإيطالى

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