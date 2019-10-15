إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بمركز ملوى فى المنيا

المنيا ـــ فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا 7 حالات تعد، وذلك خلال إحدى حملات إزالة التعديات التى ينظمها المركز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريتى الزراعة والرى، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف تلك الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى على رقعة الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وقال اللواء وجدى زقزوق رئيس المركز،إنه تم إزالة 7حالات تعد على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة 2 قيراط و15 سهم بمجلس قروى المعصرة التابعة للمركز.