إحالة 3 متهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2834 لسنة 2019 أن المتهمين هم "ولاء. م"، "إبراهيم ع"، "أيمن. م"، عاطلين.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام 3 عاطلين بالتعدى على حارس عقار، وسرقة الفيلا الذى يقوم بحراستها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا ببيع المسروقات وإنفاق الأموال على أغراضهم الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.