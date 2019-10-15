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إحالة 15 طبيب وممرض وخصم حافز مدير طب الأسرة بطحا المرج بالشرقية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:51 م
إحالة 15 طبيب وممرض وخصم حافز مدير طب الأسرة بطحا المرج بالشرقية جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة 16 من العاملين أطباء و تمريض و فنييون بمركز طب الاسرة بطحا المرج للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وخصم حافز الإشراف من مدير الإدارة والجهاز الفنى المعاون، مع تكليف مدير الإدارة بمعالجة جميع السلبيات التى رصدتها الزيارة والعرض فى خلال أيام.

 

كان وكيل الوزارة، قد قام بالمرور المفاجئ على مركز طب الأسرة بطحا المرج التابع للإدارة الصحية بديرب نجم حيث تفقد الخدمات الصحية المقدمة بالمركز من استقبال الحالات المرضية، وخدمات طب الأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل، وتم الاطمئنان على المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بالمركز، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع الأعمال الجارية للتوسعة وزيادة الأدوار لتطوير المركز ورفع كفاءته وزيادة الخدمات الطبية المقدمة به، وتلاحظ ضعف الاضاءة فى بعض الغرف ووجود أعطال فى كشافات الاضاءة بغرفة الأشعة، وغرفة تنظيم الأسرة، وبعض الأماكن تحتاج إلى صيانة، كما تبين غياب ١٥ من العاملين بالمركز من الفئات المختلفة .

 


الشرقية

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صحة الشرقية

طحا المرج

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