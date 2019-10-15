سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

إحالة صاحب مخزن للمحاكمة ضبط بحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر بدار السلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 ص
إحالة صاحب مخزن للمحاكمة ضبط بحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر بدار السلام سكر مجهول - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة دار السلام، إحالة صاحب مخزن مواد غذائية وبحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر، للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة دارالسلام، بضبط صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة القسم، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية " سكر " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وإعادة تعبئتها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (18 طن سكر- 500 كيس زنة 1 كيلو مدون عليهم علامات تجارية غير مسجلة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها- ماكينة تعبئة سكر).

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


دار السلام

سكر مجهول

سكر فاسد

مباحث القاهرة

غش تجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المضللون.. داعية موالٍ لأردوغان: الله سيرسل الملائكة تحارب معنا فى سوريا

المضللون.. داعية موالٍ لأردوغان: الله سيرسل الملائكة تحارب معنا فى سوريا

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة