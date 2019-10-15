إحالة صاحب مخزن للمحاكمة ضبط بحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر بدار السلام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة دار السلام، إحالة صاحب مخزن مواد غذائية وبحوزته 18 طن سكر مجهول المصدر، للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة دارالسلام، بضبط صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة القسم، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية " سكر " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وإعادة تعبئتها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (18 طن سكر- 500 كيس زنة 1 كيلو مدون عليهم علامات تجارية غير مسجلة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها- ماكينة تعبئة سكر).

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.